Матиос рассказал подробности трагедии под Иловайском

Трагедия под Иловайском произошла вследствие вторжения огромного количества российских войск в Украину. Такое заявление сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов.

"Неверно отданы приказы, в данном случае не могут быть основой той трагедии, которая наступила. У нас, несмотря на проведение АТО, на территории своей страны, без посягательства на соседей, произошло прямое вторжение огромной группировки Российской Федерации. В этом заключалась ментальная ошибка, мировоззренческая... И я бы не поверил, что произойдет вторжение. На это вторжение никто не рассчитывал", - заявил Матиос.

При этом он подчеркнул, что Иловайскому котлу предшествовали множественные обстрелы противника, которые происходили со всех сторон. Однако когда украинские силовики оказались в окружении их уже нечем было спасать и был только один выход - идти под прямой огонь противника.

"Россияне сказали: сдайте оружие, мы вас отпускаем. Все знают, что все отказались. Шла борьба за почти 800 человек, которые могли выйти из Иловайска. К сожалению, вышло намного меньше человек. Только нами установлено 300 лиц, попавших в плен", - заявил военный прокурор.

В этом контексте он заверил, что ошибок со стороны украинского командования не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что полную ответственность за Иловайскую трагедию несет Российская Федерация.