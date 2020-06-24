МАУ звільнила менеджера через загибель 38 цуценят у літаку

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) висловила співчуття у зв'язку із загибеллю цуценят на її рейсі й повідомила про початок власного внутрішнього розслідування, у рамках якого був усунений глава дирекції з вантажних перевезень і логістики.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, опублікованому на її сайті.

13 червня під час перевірки літака МАУ в аеропорту Торонто були виявлені понад 500 цуценят французьких бульдогів, з яких 38 були мертві. Ця історія стала відомою завдяки посту у фейсбуці жінки, яка забирала з рейсу МАУ кота й побачила мертвих цуценят. "Будь ласка, не користуйтеся послугами цієї авіакомпанії! COVID привів до того, що багато тварин застрягли за кордоном. Але це не спосіб їх повернути", - написала вона.

У МАУ заявили, що перевозили на рейсі 559 собак і 89 котів, оскільки рейс був евакуаційним, а на 272 місця припадало лише 92 пасажири.

Крім того, компанія за власним рішенням наклала ембарго на перевезення тварин, починаючи з 19 червня 2020 року.

У рамках відкритого кримінального провадження почався також процес надання документів Бориспільському відділенню Нацполіції.

Повідомляється, що загальна кількість тварин на рейсі Київ-Торонто склало 559 собак і 89 котів, які були розміщені в 337 клітках. Усі вони мали комерційне призначення, за винятком одного, який летів із пасажиром.

МАУ стверджує, що вантажний салон літака Boeing 767, у якому перевозилися тварини (передній, задній і балочний вантажний відсік), повністю вентилюється і є температурно-регульованим. У компанії підкреслили, що розміщення тварин у клітках більше однієї особини дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися й переміщатися.

Нагадаємо, у січні в літаку російської компанії "Аерофлот", що виконувала рейс Нью-Йорк - Москва, загинули дві кішки. У третьої кішки, яка летіла трансфером, ветеринар діагностував обмороження.