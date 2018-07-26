Мажор Островский, сбивший на девочку в Киеве, частично признал вину

Водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский, который насмерть сбил 10- летнюю девочку в Киеве, частично признал свою вину

Об этом он заявил на заседании Шевченковского райсуда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения, передает "ДС" со ссылкой на УНИАН.

В свою очередь, прокурор заявил, что существует риск воздействия на участников дела путем угроз или подкупа, а также риск бегства Островского, поэтому просит суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На это Островский ответил, что не пытался сбежать с места преступления и сожалеет о случившемся. "Я частично признаю свою вину", - сказал он.

По его словам, дети внезапно выбежали на дорогу, первый ребенок успел проскочить, а девочку он сбил. Также он заверяет, что ехал с "умеренной" скоростью, и не понимает, почему не затормозила машина.

Он также объяснил, зачем снял номера с автомобиля после аварии: по его словам, он хотел уберечь своих родных.

Адвокат попросила суд применить к ее подзащитному "любую из более мягких мер", чем содержание под стражей. Островский также попросил не брать его под стражу, чтобы он мог помогать матери погибшей девочки.

Как сообщала "ДС", поздно вечером во вторник, 24 июля, в Киеве на бульваре Леси Украинки возле бизнес-центра "Парус" произошло страшное ДТП: водитель на автомобиле Hummer сбил 8-летнюю девочку и пытался скрыться.

Позже выяснилось, что за рулем Hummer был бывший боксер Кирилл Островский, 1995 года рождения. Сейчас он является владельцем, директором и инвестором фирмы по продаже фитнес-сладостей Fit&Sweet.