МБРР надасть Україні додаткові $150 млн позики для протидії COVID-19

Кошти виділяють до вже існуючого проєкту, сума позики за яким становить $90 млн

Що сталося. Міністерство фінансів та Міжнародний банк реструктуризації та розвитку (МБРР) підписали угоду про надання Україні позики для додаткового фінансування проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» з метою залучення додаткових $150 млн для протидії розповсюдження COVID-19 в Україні.

Деталі. Додаткові кошти планують виділити до вже існуючого проєкту, підписаного у травні 2021 року, сума позики за яким становить $90 млн.

Кредитні гроші від МБРР спрямують на зміцнення системи громадського здоров'я та підтримку невідкладних заходів реагування на пандемію COVID-19, зокрема через: