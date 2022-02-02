Медіаекспертки дали поради, як фільтрувати інформацію в час гібридної війни

Представники клубів з медіаграмотності чотирьох областей (Запорізької, Вінницької, Донецької та Сумської) обговорили, як фільтрувати інформацію в час гібридної війни.

Як передає кореспондент Укрінформу, онлайн-зустріч у режимі відеоконференції проходила разом із медіатренерками Тетяною Матичак і Ольгою Юрковою, а також з психологинею, гештальт-консультанткою Роксоляною Мусіюк.

Головним закликом під час обговорення теми було те, що в умовах гібридної війни особливо важливо фільтрувати всю інформацію, яка поступає із різних джерел.

Юркова назвала маркери неправдивої чи маніпулятивної інформації: «Це коли в інформації не вказані факти – місце, час, імена, фото, відео, хто і що зробив, де, коли, як і чому; це коли немає джерел, чи вони підозрілі або без гіперпосилань; коли інформація занадто емоційно забарвлена – є категоричні судження, заклики до дій, дуже емоційні слова; коли новину не поширюють серйозні медіа і коли у новині штучно об’єднані не пов’язані між собою факти».

Вона підкреслила, що є алгоритм перевірки фактів у інформації. «З чого розпочати? Прочитайте і подивіться усі повідомлення уважно; чи відповідає заголовок змісту; перевірте упередження та біографію автора; перевірте дату публікації; знайдіть першоджерело та визначте чи воно надійне; перевірте посилання перевірте, що про це повідомляли медіа-канали з гарною репутацією», - порадила Юркова.

Також вона пояснила, що дуже часто у медіапростір потрапляють фейкові фотографії, тому треба уважно подивиться – чи це оригінальне, чи оброблене фото, подивитися дату першої публікації цього фото (через Google). Крім того, треба уважно розглянути деталі на фото – номери, вивіски, таблиці, тощо, зауважила медіатренер.

На зустрічі психологиня Мусіюк надала практичні поради, як знизити тривогу і як вберегти своє ментальне здоров'я від зайвої інформації. Вона зазначила, що не треба замикатися на своїй тривозі, потрібно вміти відволікатися на іншу діяльність, перемикатися на якусь фізичну роботу, наприклад, по дому, та іноді влаштовувати "безінформаційний період", щоб відпочити від великого обсягу інформації.

Онлайн-зустріч проходила у рамках національного проєкту «Фільтр». Це проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики України, який був заснований у 2021 році.

Онлайн-платформа проєкту має на меті об’єднати найкращі рішення та матеріали, що реалізуються державними органами влади, громадськими ініціативами, міжнародними партнерами та медіаспільнотою.

Місія проєкту - об’єднувати та координувати зусилля держави та партнерів для формування медіаграмотності як невід’ємної навички сучасних українців.