Меддопомога пацієнтам з коронавірусною інфекцією надається безкоштовно - МОЗ

МОЗ контролюватиме, щоб пацієнти із коронавірусною хворобою мали повне забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами для симптоматичного лікування, а в разі потреби специфічного лікування - і відповідне забезпечення.

Медична допомога пацієнтам з інфекційними захворюваннями надається безкоштовно - це гарантується законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.

Також відсьогодні, 1 квітня, система охорони здоров'я в Україні працює в іншому режимі.

Наголошується, що Національна служба здоров'я України передбачила спеціальний тариф для оплати роботи закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19.

"МОЗ України буде контролювати, щоб пацієнти із коронавірусною хворобою, які потрапляють у лікарні, мали повне забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами для симптоматичного лікування, а в разі потреби специфічного лікування - і відповідне забезпечення", сказав Ляшко.

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