Медична допомога та військова підготовка: у Києві пройшли навчання для цивільних

13 лютого в Києві у Гідропарку відбувся відкритий вишкіл з військової підготовки, домедичної допомоги для цивільних осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В Києві у неділю в Гідропарку відбувся вишкіл для цивільних осіб з надання домедичної допомоги, військової підготовки. Загалом до занять долучилися кілька сотень киян різного віку. Організовував вишкіл Добровольчий український корпус Правий сектор.

"Ми проводимо вишколи регулярно, тим більше, що у нас є підрозділи, які беруть участь у бойових діях на сході безпосередньо, тобто підготовка бійців на фронт це нормальна операція, яка повинна відбуватися. Зараз ми проводимо вишкіл для всіх бажаючих, це безпосередньо пов'язано з тим, що вже рік Московія стягує війська до України, і напруга весь час росте. Запит на такі навчання вже настільки великий, що люди самі звертаються з проханням провести їх. Тим більше, що цивільним особам при навчанні поводження зі зброєю варто знати, чого не можна робити, треба розуміти, яких предметів не потрібно торкатися. Це буде корисним для цивільних осіб. Також корисно, не тільки в умовах бойових дій, а й у повсякденному житті буде знати як допомогти тому, хто зазнав травми", - розповів голова ДУК Правий сектор Києва Юрій Гуренко.

Як відзначила в коментарі Укрінформу речниця ДУК Правий сектор Дана Виноградова, кількагодинні заняття, звісно, не дадуть повного розуміння військової справи. Проте в нинішніх умовах попит на такі навчання дуже великий, і це дає громадянам розуміння, що у своєму прагненні захистити країну та свої родини вони не самі, дає відчуття згуртованості.

"Звісно, що за кілька годин людина не стане бійцем, але це дасть їй впевненість у власних силах, впевненість у тому, що вона не сама. Від таких вишколів дуже великий психологічний ефект, тому що громадяни розуміють, що велика кількість людей готові захищати свою державу зі зброєю в руках. На мою думку, це морально стабілізує українське суспільство. Українська держава це одна з найбільших цінностей українців. Тому насамперед ми повинні стабілізувати цю ситуацію, щоб суспільство, громадяни відчували себе не тільки захищеними, а відчували, що вони самі можуть стати частиною захисту України", - сказала Виноградова.

Вона додала, що ДУК Правий сектор проводить вишколи по всій Україні, і непоодинокі випадки, коли цивільні громадяни після таких навчань обирали військову кар'єру.

До навчань долучилося кілька сотень киян, багато хто прийшов на вишкіл із дітьми.

Навчання на вишколі відбувалися на чотирьох локаціях - ознайомлення з типами автоматичної вогнепальної зброї, основними принципами поводження з нею, ознайомлення з типами вибухових пристроїв і принципами безпечного поводження з ними, навчання основам домедичної допомоги з елементами тактичної медицини. Ще одна локація була передбачена для осіб, які мали досвід бойових дій - навчання основам ножового бою.