Медики назвали найкорисніше рослинну олію: натуральний антибіотик

Медики назвали найкорисніше рослинну олію, яке допомагає боротися з застудами та допомагає знизити рівень глюкози в крові. Це масло вважається натуральним антибіотиком.

Яка рослинна олія найкорисніше і чому його потрібно вживати, розповіли в матеріалі Officel-online.

За словами лікарів, найкориснішим рослинною олією є олія чорного кмину. Вона благотворно впливає на весь організм людини:

Сприяє зниженню ваги

Допомагає боротися з простудними захворюваннями

Нормалізує роботу кишечника

Зміцнює імунітет

Знижує рівень глюкози в крові

Покращує зовнішній вигляд обличчя і шкіри

Має жовчогінний ефект

Допомагає регуляції гормонів

Відновлює здоров'я

Нормалізує тиск

Допомагає при здуттях живота, проблемах з печінкою, подагрі

Ефективна при мігрені та головних болях

Зменшує кровоточивість ясен

Допомагає підвищити лактацію

Ефективно при лікуванні безпліддя

Ця олія особливо популярна у шанувальників здорового способу життя. Її застосовують в лікувальних і косметичних цілях. Нею можна замінити частину домашньої аптечки.

У складі цієї олії багато фітохімічних сполук, які допомагають оздоровити, відновити та зміцнити організм і шкіру. Також в цій олії є вітаміни А, В, С, Е, фосфор, кальцій, залізо, цинк і амінокислоти. Кому не можна застосовувати олію чорного кмину

Масло кмину потрібно застосовувати в невеликих дозах, оскільки у великих кількостях вона може бути небезпечною.

Не варто її вживати та застосовувати людям з порушенням згортання крові або при прийомі специфічних препаратів.

Від застосування олії чорного кмину варто відмовитися за два тижні, якщо вам належить операція.

Як приймати олію чорного кмину

Рекомендована доза для дорослої людини - 1/2 чи 1 чайна ложка двічі на день. Для зниження температури, можна додати в чай кілька крапель цього масла. А при головному болю - нанести навколо носа та очей.

Уважно потрібно стежити за станом здоров'я, щоб не попустити побічні ефекти: розлад шлунка, запор, блювоту або алергію.