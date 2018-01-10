Медики сообщают о вспышке кори в Херсонской области

Медики зафиксировали вспышку заболевания корью в Херсонской области. Об этом сообщает Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Так, начиная с декабря 2017 года и до января 2018 зафиксировано восемь случаев у взрослых старше 30 лет. Врачи акцентируют внимание на том, что лечения от кори нет, а единственная защита - это вакцинация.

"В конце декабря 2017 года - начале января 2018 года в Херсонской области усложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Субнациональной лабораторией Украины по диагностике кори и краснухи подтверждены 2 случая у взрослых жителей г. Херсон (41 и 37 лет), в которых данные о прививке против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у 6 больных, 2 из которых не привиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские учреждения области обеспечены вакцинами от кори, краснухи и эпидпаротита бельгийского производства в достаточном количестве.

Как сообщал NewsOne ранее, детей, которые не будут привиты от кори, не будут пускать на занятия в школы и детские садики. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга заявил, что будет проведена проверка детей в школах.