Медовий Спас: що святити в церкві, як зібрати букет-оберіг, народні прикмети

За традицією на службу в храм на Медовий спас, який відзначається 14 серпня, необхідно взяти баночку меду нового врожаю, мак і воду. Також 14 серпня в Медовий спас освячують букети-обереги. Їх називають маковійчиками.

Освячений мед заведено залишати у церкві як милостиню.

Як збирати букет на Маковея

Цей букет складається з польових трав і квітів: калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м'яти, буркуна, колосків вівса, полину й обов'язково макових голівок. В давнину вірили, якщо квіти з такого букета вплести у волосся, вони будуть залишатися густими й пишними.

Кожен елемент маковійчика має символічне значення.

Полин - талісман від всілякої напасті;

волошка - дарує мир усій родині;

сонях - втілює небесне світило;

головки маку - нагадування про Великих мучеників.

Що святити в церкві

Вважається, що вода на Медовий спас володіє цілющою силою, тому на свято в храмах проходить мале водосвяття. Тож на службу в церкву варто взяти баночку з водою, щоб її освятити.

Існує простий рецепт здоров'я, пов'язаний із Медовим спасом: після освячення святкових продуктів, потрібно з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води. Тоді хвороби будуть не страшні.

Що робити з маковійчиком

Викидати освячені маковійчики категорично не можна, їх варто покласти біля ікон, оскільки ці букетики слугують оберегом для господарів дому. За образами вони зберігаються аж до весни. Наші пращури вірили у магічну силу такого букету і часто обсипали ним власну оселю, щоб нечиста сила йшла геть. Також освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був спокійним.

Народні прикмети на Маковія

Якою буде погода на Медовий Спас - такою вона буде і 28 серпня.

Після Медового Спаса бджоли перестають носити мед.

Пройшов Спас - пішло літо від нас.

На Маковія літо закінчується, осінь починається.

У Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і відро, і різна погода.

На перший Спас і жебрак медку спробує.

У Перший Спас будь-який жіночий гріх попрощається.

Після Першого Спаса в воду не заходять.

За матеріалами Патріоти України, Znaj.ua

