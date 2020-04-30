Медпрацівники Києва протестують через низьку зарплатню в умовах пандемії

У Київській міській клінічній лікарні No8 Оболонського району медпрацівники оголосили бойкот і відмовляються працювати за зарплату в розмірі 3-5 тисяч гривень в умовах поширення COVID-19, передає hromadske.

Відзначається, що участь у протесті взяли переважно медсестри і санітарки, лікарів серед них не було. Крім того, в приймальні повідомили, що люди, які байкотували, вже розійшлися.

Як повідомляє Facebook-сторінка "Життя Мінського масиву - Оболонський район", медики отримали зарплатню за квітень. Проте замість обіцяної доплати, медпрацівники отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії.

"Медсестри отримали 4-5 тисяч гривень, молодші сестри - 3-4 тисяч гривень, лікарі - від 6 до 9 тисяч. Це підтверджують прикріплені розрахункові листи за квітень 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що два відділення оголосили про відмову працювати в таких умовах і з такою оплатою.

При цьому міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на доплати медикам виділять майже 900 млн гривень.

"Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медустанови країни отримують гроші - в тому числі на виплату зарплати співробітникам - з державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, - медична реформа. Київ знайшов і виділив з міського бюджету гроші на доплати медикам майже 900 млн грн", - сказав він, зазначивши, що за квітень медпрацівники, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу комунальних некомерційних підприємств Києва, отримають додаткові виплати пропорційно відпрацьованому часу при повній зайнятості.

За його словами, лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрінням і хворими на коронавірус, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату в розмірі дев'яти посадових окладів.

"Таким чином, лікарі за березень отримали в середньому від 30 до 50 тисяч гривень зарплати, медсестри - 25-30 тисяч гривень та молодший медичний персонал - 20-25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають за квітень", - сказав глава Києва, запевняючи, що працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф також отримали премію за березень.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відзначив, що питання підвищення заробітної плати на 300% лікарям, які безпосередньо працюють з COVID-19, повинне розмежовуватися по часу. Він додав, що президент України вже підписав відповідний закон, згідно з яким передбачено близько 15,8 млрд гривень саме на підвищення заробітної плати медичним працівникам, які працюють з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні коронавірус зафіксували у 1245 медиків.

Станом на ранок 30 квітня в Україні COVID-19 підтверджений у 10 406 осіб, з них 261 летальний випадок, 1238 пацієнтів одужали.

За матеріалами Hromadske.TV

