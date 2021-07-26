На Азовському морі медузи звільнили пляжі Арабатської Стрілки - змінився вітер.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив туристичний гід, каякер Олексій Войцеховський.

"Це завжди так: коли дує вітер західний, північно-західний - медуза підходить до берега, як саме це відбувалося - всі бачили на фото з соцмереж. Але, відзначу, таке трапляється нечасто, адже зазвичай вітер дує навпаки - з боку Бірючого, з Кирилівки, тоді медуза відходить на інший берег. Зараз море на Арабатці чисте", - каже Войцеховський.

Фото з сайту: kirillovka.ks.ua

На його думку, бар'єрні сітки, які не дозволяють медузам наближатись до берега, саме на Арабатці не є ефективними, оскільки тут мілководна акваторія і переважають нагонні вітри. "Якщо в сітку набивається медуза, а вона відразу туди набивається, то цю сітку згорне разом з медузою в бік берега", - каже він.

Тому єдиний вихід - очищати берег. Коли при західному та північно-західному вітрі медуза набивається під берег, на пляжі виходять власники та працівники готелів, оздоровчих закладів, медузу згрібають граблями, збирають лопатами та за допомогою комунального транспорту вивозять, очищаючи берегову смугу, розповів співбесідник.

Як зазначив Войцеховський, відпочивальники, які добре знають Арабатську Стрілку, розуміють, що медузи - це не надовго, і в ці дні подорожують по інших локаціях.

"Наприклад, у Стрілковому можна купатися - є пляжі на березі Сиваша, вони піщані, глибокі. На локації, де знаходиться мій каякінг-клуб, минулий тиждень по всьому берегу багато людей було, бо у нашому озерці медуз немає, вони по цих лабіринтах, по мілких лиманах, не доходять", - ділиться гід.

За його словами, люди оздоровлюються у водоймах комплексу "Арабатські терми", у ці дні також дуже популярні такі локації як соляні озера.

Наразі на морських пляжах Арабатської Стрілки багато відпочивальників. У соцмережах місцеві мешканці ширять відео та фото такого відпочинку у морі вже без засилля медуз.

Як повідомляв Укрінформ, солоність Азовського моря і, відповідно, кількість медуз, залежить від гідрологічного режиму Дону та Кубані.