Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим

Депутат Верховної Ради, один із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна, у неділю, 2 серпня, разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко в'їхав в окупований РФ Крим.

Про це повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в одному з українських відомств.

Зокрема Крим.Реалії інформує, що, згідно з отриманими даними, в автомобілі Mercedes Vito з Медведчуком і Марченко було ще кілька людей, вони перетнули пункт пропуску "Каланчак" приблизно о 14:30.

"Медведчук із дружиною поїхали в окупований Крим. За інструкціями?" - прокоментувала цю інформацію на своїй сторінці в Facebook голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив Крим.Реалії, що нардеп в'їхав в анексований Крим.

"Віктор Медведчук перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім'єю в Криму", - повідомив Бабанін.

Від подальших коментарів прессекретар відмовився.

За даними видання, сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там уже після російської анексії. Дві фірми - ТОВ "Таврія-інвест" і ТОВ "Фірма Укрснаб" - у селищі Гаспра записані на дружину Медведчука Оксану Марченко.

Також згідно з декларацією Медведчука, його дружина має земельну ділянку під Ялтою площею понад 5 тисяч квадратних метрів, а також будинок із госпбудівлями.

У ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Вона стала відомою після того, як там зустрічали з шампанським Володимира Путіна. Видання "Дзеркало тижня" писало, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.

А в 2018 році Віктор Медведчук заявив російському телеканалу "ТВ Центр", що продовжує їздити в окупований РФ Крим на відпочинок.