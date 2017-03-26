Медведев распорядился выделить 1,5 млрд рублей на концертный зал в «Артеке»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил в 2017 году почти 1,5 млрд руб. для проектирования и строительства концертно-эстрадного комплекса детского центра «Артек». Об этом сообщается на сайте правительства.

«Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России направляются Минобрнауки... 1499,24 млн руб. на финансирование проектирования и строительства концертно-эстрадного комплекса МДЦ «Артек», — говорится в документе.

В федеральном бюджете на 2017 год на реконструкцию «Артека» в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года Минобрнауки России было выделено 3,9 млрд руб. В настоящее время эти средства распределены по объектам «Артека» в полном объеме.

Документ был внесен Минобрнауки, 23 марта его рассмотрели и одобрили члены кабмина России.