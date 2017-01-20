Мелания Трамп надела на торжественный ужин в честь инаугурации золотое платье (фото)

Супруга новоизбранного президента США Дональда Трампа Мелания выбрала эффектное и элегантное платье для торжественного ужина в честь предстоящей инаугурации.

Бывшая супермодель Мелания Трамп на мероприятии, посвященном предстоящей инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, появилась в "золотом" платье от дизайнера Reem Acra.

Какому платью новая первая леди США отдаст предпочтение для церемонии инаугурации, пока неизвестно. По мнению экспертов, она сделает выбор между Ральфом Лореном и Карлом Лагерфельдом.

Фото: Мелания Трамп и Дональд Трамп на торжественном ужине

Styler РБК-Украина