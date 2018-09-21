Мельниченко сообщил, что деньги на бизнес в США ему дали друзья, в том числе Бродский

Экс-майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко ведет бизнес по перевозке грузов в США. По его словам, стартовый капитал состоял из "достаточно большого кредита", предоставленного друзьями, среди которых экс-глава Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины Михаил Бродский.

|Экс-майор Управления государственной охраны (УГО) Николай Мельниченко 19 сентября сообщил в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK, что собственный бизнес начал в США благодаря друзьям, среди которых экс-глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский.

На вопрос ведущей Натальи Влащенко, как ему удалось открыть легальный бизнес по перевозке грузов в Соединенных Штатах, несмотря на относительно невысокую зарплату в Украине, он ответил, что стартовый капитал состоял из "достаточно большого кредита". По его словам, "это сотни-сотни тысяч долларов", которые ему дали друзья.

Экс-майор УГО добавил, что одним из них был Бродский, который "часть денег просто ему подарил, а часть - дал в кредит". Он также отметил, что тот не является его партнером по бизнесу.

На уточнение ведущей, отдал ли он деньги Бродскому, Мельниченко сказал, что "у него есть возможность возвращать эти деньги".

Он сообщил, что в США у него работает около 100 людей из Украины, а зарплата водителя в год составляет $100-150 тыс. По его словам, человек, который пришел к нему в первый год, на пятый год работы в его компании "становится миллионером".

Экс-майор назвал себя "официальным американским легальным бизнесменом", а все обвинения в незаконном обогащении - попыткой его дискредитировать.

В 2000 году Мельниченко обнародовал запись, сделанную, по его словам, в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Среди прочего на пленках обсуждается убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

В 2011 году адвокат Мельниченко Николай Недилько заявил газете "Коммерсантъ- Украина", что экс-майор покинул Украину, опасаясь за свою жизнь.

Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук заявил в марте 2016 года, что ГПУ намерена предъявить Мельниченко обвинение в государственной измене и попытке госпереворота. По словам замглавы ГПУ, ведомство хочет добиться его экстрадиции в Украину, так как без Мельниченко будет сложно установить все обстоятельства происходившего в кабинете Кучмы и за его пределами, что нужно для завершения дела об убийстве Гонгадзе.

Печерский районный суд Киева 10 сентября арестовал недвижимость и банковские счета экс-майора Управления госохраны Украины, а также повторно санкционировал его арест. Сам Мельниченко заявил, что решение суда связано с его личным конфликтом с президентом Украины Петром Порошенко.