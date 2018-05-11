Melovin выступит в финале "Евровидения" под первым номером

Певец Melovin, представляющий Украину на "Евровидении" в Лиссабоне, выступит в финале под первым номером

Программу гранд-финала откроет песня Under The Ladder, сообщает "ДС" со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отметим, всего в финале выступят 26 представителей разных стран, отобранных в полуфиналах 8 и 10 мая. Кроме того, шесть стран попали в финал автоматически - это страны-основатели и прошлогодний победитель Португалия.

Как сообщала "ДС", 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения-2018", во время которого определились все участники финала конкурса.