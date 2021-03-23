Мендель подала декларацію за 2020 рік - погасила кредит за квартиру і взяла новий на авто

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за 2020 рік заробила 684 тис. грн і придбала новий автомобіль марки Suzuki. Про це свідчить її декларація, опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Торік прессекретарка Зеленського одержала дохід у розмірі 684 048 грн - цю суму позначено як зарплату за її основним місцем роботи в Державному управлінні справами.

У Мендель п'ять рахунків у трьох банках ("ПриватБанку", "Укргазбанку" і "Райффайзен Банк Аваль"), але вона не вказала суми розміщених там коштів.

У грудні минулого року Мендель придбала автомобіль марки Suzuki Vitara за 605,9 тис. грн. Вона вказала, що на машину взяла майже 389 тис. грн кредиту.

Крім того, чиновниця задекларувала квартиру в Києві площею 48,5 м², придбану 2018 року за 1,2 млн грн. На квартиру вона того самого року взяла кредит понад 681 тис. грн. Згідно з декларацією, вона погасила кредит та 111 тис. грн відсотків.

Згідно з декларацією, за рік до цього, 2019-го, Мендель заробила більше - 936 тис. грн.

Посадовий оклад Мендель становить 28,3 тис. грн на місяць, повідомляли у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин". Однак, зокрема, у листопаді 2020 року Мендель одержала 153 тис. грн - ця сума складалася з посадового окладу, 14,2 тис. грн надбавляння за інтенсивність праці, 8,5 тис. грн премії, 8,3 тис. грн виплати за період відпустки, а також із 46,8 тис. грн матеріальної допомоги для оздоровлення та розв'язання соціально-побутових питань. Із цієї суми виплатили податки і збори на сумі 29 817 грн.

В інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман Мендель говорила, що її зарплата становить приблизно $1,5 тис. Вона також підкреслила, що закрила іпотеку цього року не завдяки теперішній роботі, а завдяки попереднім заробіткам.

Мендель стала прессекретаркою президента Зеленського в червні 2019 року, вигравши конкурс на цю посаду (у ньому брали участь приблизно 4 тис. осіб).

У 2021 році в рейтингу 100 найуспішніших жінок України, складеному журналом НВ, Мендель посіла 13-те місце.