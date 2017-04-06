Меньшов подтвердил финансирование террористов ДНР

Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил передачу денег боевикам в оккупированном Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", - сказал Меньшов

Спикер СБУ Елена Гитлянская отметила LIGA.net, что информацию о передаче денег боевикам в настоящее время проверяют. "Если она подтвердится, то, как минимум, ему будет запрещен въезд в Украину", - сказала Гитлянская.

5 апреля сообщалось, что Меньшов, известный на постсоветском пространстве в первую очередь как создатель фильма "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", передал гибридной армии РФ во временно оккупированной части Донбасса миллион рублей.

Как сообщал Рупор, Меньшов является откровенным сторонником имперской "русской" идеи, украинофобом. В частности, в интервью "Дождю" он заявлял: "Нашей ошибкой было то, что мы недостаточно активно в украинские процессы вмешивались. Надеялись на то, что они перебесятся. Рассчитывали на то, что пройдет этот всплеск национализма, который произошел во всех советских республиках, эти антирусские настроения. (...) Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам кричали: "Москаляку на гилляку".

А в интервью "Аргументам и фактам" деятель культуры, действия которого так трепетно "изучают" в СБУ, сказал следующее: "Политика компромиссов всегда заканчивается проигрышем. Собственно, именно поражением она для нас и завершилась - вторым майданом. К власти в Киеве пришли бандеровцы, которые первым делом запретили русским разговаривать на родном языке. Потом, правда, опомнились, отмотали всё назад, но люди уже чётко поняли, какое будущее их ждёт. Первым прорвался нарыв в Крыму. То, что Крым, каждый клочок земли которого полит русской кровью и который в результате самодурства двух партийных бонз оказался в другом государстве, вдруг вернулся в состав России, - это же сверхъестественное событие в самом прямом смысле слова, его можно приравнять к одному из доказательств существования Бога. Во всяком случае - Русского Бога. И что вы лезете со своей банальной арифметикой - что приобрели, что потеряем? Просчитать последствия таких событий не может ни высшая математика, ни квантовая механика".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

По материалам RUpor.info, ЛІГАБізнесІнформ