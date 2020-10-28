Мер Борисполя помер від COVID-19, не дочекавшись результатів виборів

Чинний мер Борисполя, який був лідером після голосування на місцевих виборах, Анатолій Федорчук помер 28 жовтня.
Його життя забрав коронавірус. Про трагічну звістку повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, - пише Обозрєватель.
"До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук", - написав він.
У листопаді йому мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії "Наш край".
Він жив у Борисполі щонайменше з 1985 року. Тут він працював вчителем історії, але згодом почав кар'єру в правоохоронних органах.
Загалом Федорчук був мером Борисполя ще з 2006 року. За цей час він змінив одразу три партії:
2006 - 2010 роки: партія "Батьківщина", 2010 - 2015 роки: "Партія регіонів", 2015 - 2020 роки: "Наш край".
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