Мэр Глухова откроет европейский центр лечения марихуаной

Мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко анонсировал открытие европейского центра лечения марихуаной. Планируется, что центр откроется уже через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Глухов - один из центров ее выращивания (в технических целях) в Украине.

"Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он должен открыться через три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в добром здравии. Он будет больше похож на центр красоты, чем на больницу, и люди смогут не только получить лечение, но также расслабиться или привести себя в хорошую форму", - написал Терещенко в facebook.

Мэр Глухова сказал, что социальной помощи из бюджета, которая выделяется на лечение онкобольных горожан, недостаточно, но с помощью центра лечения марихуаной он им может помочь.

"Но в Глухове у нас есть конопля! Это наша традиция и мы даже имеем известный Институт конопли, который еще 20 лет назад мог выводить сорта конопли без ТГК (это означает ненаркотическую коноплю), но не без каннабиоидов, которые могут использоваться для борьбы с многочисленными заболеваниями: рак, склероз, Паркинсон, Альцгеймер ", - отмечает Терещенко.

Как сообщалось, потом украинских сахарозаводчиков Мишель Терещенко стал гражданином Украины в 2015 году. В том же году выиграл выборы мэра Глухова.