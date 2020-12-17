Мер Харкова Кернес помер, - бізнесмен Фукс

Бізнесмен Павло Фукс заявляє про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, у якого раніше відмовили нирки.

Про це Фукс повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друже", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня Кернеса доставили в клініку "Шаріте", яка розташована в Німеччині, в тяжкому стані. Мера Харкова госпіталізували з діагнозом "коронавірусна інфекція COVID-19" і зумовленим ним двостороннім запаленням легень.

11 грудня у нього відмовили нирки.

Крім того, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов виконував обов'язки мера, поки Кернес був на лікарняному.

Раніше Павло Фукс заявив, що Геннадій Кернес планує повернутися до Харкова 30 грудня.

Також в листопаді бізнесмен Павло Фукс опублікував фото Кернеса, який передає привіт з Шаріте "всім, хто його втратив".

