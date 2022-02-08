Мер Києва Кличко показав, як тренується тероборона

На його сторінці в Facebook з'явився відеоролик, у якому кияни, які доєдналися до ініціативи мера, присягають на вірність українському народові.

Серед присутніх програмісти, дослідники, прості кияни. Вони прийшли навчитися боронити себе, своїх рідних та не впадати в паніку.

"Я не хочу панікувати, а хочу знати, що робити у разі чого", - говорить жінка.

"Я не хочу бути зіркою, я просто люблю свою країну", - зі слізьми на очах заявила жінка похилого віку.

Навчальні збори почалися із шикування, на яких представили нового командира київської бригади територіальної оборони, молодого та енергійного підполковника Олександра Павлія.

Представники місцевої влади теж підкреслили готовність допомагати всім можливим руху національного спротиву та опору.

"У той момент, коли ворог прийде, на це часу не буде, готуватися", - впевнені кияни.

На навчання прийшли брати Клички, та теж присягнули на вірність народові, та нагадали, що у них так само живуть у Києві діти, дружини, школи.

У навчаннях взяли участь 9 батальйонів та близько 80 людей новеньких.

"Я вже воював, прийшов поновити навички, я взагалі думаю, що ми їм надаємо", - розповів програміст, який прийшов вчитися відстоювати свою землю.

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