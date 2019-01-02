Мессенджер WhatsApp не будет обновляться на старых телефонах

С января 2019 года в мессенджере WhatsApp нельзя будет создавать новые аккаунты пользователям Nokia S40. Владельцы этих мобильных телефонов смогут продолжить пользоваться приложением, если успели зарегистрироваться в нем до 31 декабря 2018-го, говорится в блоге компании.

После 1 февраля 2020 года аналогичные изменения затронут пользователей с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. Кроме того, у клиентов со всеми вышеупомянутыми операционными системами в любое время могут перестать работать некоторые функции приложения, так как WhatsApp больше не занимается разработкой обновлений для этих операционных систем.