Месси, Роналду и Буффон вошли в символическую сборную года от УЕФА

Стала известная символическая сборная 2016 года, которую выбирали болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА.В команде представлены мадридский "Реал" (4 игрока), "Барселона" (3 игрока), "Ювентус" (2 игрока), "Бавария" и "Атлетико" (по одному футболисту).

Символическая сборная 2016 года по версии УЕФА:

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Жером Боатенг ("Бавария"), Жерар Пике ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Лионель Месси ("Барселона"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Криштиану Роналду ("Реал").

Напомним, ранее "Золотой мяч" получил Криштиану Роналду.

По материалам: uefa.com

