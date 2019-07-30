Метро Киева откажется от "зеленых" карточек

В метрополитене Киева откажутся не только от жетонов, но и так называемых зеленых карточек, которые пополняются в кассах и терминалах самообслуживания.

Точная дата вывода из оборота неизвестна, но на станции "Теремки" их продавать уже перестали, пишет "Хмарочос" со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Наталью Макогон.

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"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно", - сообщила она.

Полный отказ от одноразовых жетонов пройдет 31 октября. На некоторых станциях их перестали не только продавать, но и принимать.

Как сообщал УНИАН, в апреле были анонсированы серьезные изменения правил проезда в метро Киева. Согласно с документом, на станциях и в вагонах поездов метро нельзя будет играть на музыкальных инструментах, петь и заниматься агитацией.