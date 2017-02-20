Метро "Левобережная" в Киеве возобновила работу в штатном режиме

Станция почти два часа была закрыта на вход из-за большого потока пассажиров.

Станция Киевского метрополитена "Левобережная" возобновила работу в обычном режиме после почти двухчасового закрытия на вход.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

"По "Левобережной" работаем на вход и выход в обычном режиме. Всем спокойного вечера и мятного чая!" - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что "на "Левобережной" аншлаговый пассажиропоток, поэтому станция закрыта на вход" и призвали пользоваться другими станциями.

Напомним, с 18 февраля вестибюль No2 станции "Левобережная", ведущий к городской электричке и рынку, закрыли на ремонт. Работы продлятся около месяца, после чего вестибюль будет открыт и закрыт другой. Запустить обновленную станцию в обычном режиме планируется в конце апреля.