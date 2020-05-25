Метро відкривається: як будуть пускати людей і який графік

Робота метро в Києві буде відновлена 25 травня у звичайному режимі. Проте в пресслужбі "Київського метрополітену" уточнили, за якими правилами будуть пускати людей і як буде працювати метро під час карантину.

"З 25 травня в столиці з дотриманням усіх норм та регламентів відновить свою роботу у звичайному режимі Київський метрополітен", - йдеться в заяві пресслужби.

Співробітники метрополітену будуть стежити за дотриманням санітарних норм пасажирами. Кожні три години в салонах транспортних засобів повинні проводити дезінфекцію в електродепо і пунктах технічного обслуговування. Так само дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, у приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену (обов'язково - перед відкриттям станцій метро).

"В метрополітені забезпечать санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання - повинні проводити температурний скринінг. Не повинні допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання", - додали в пресслужбі.

При цьому уточнюється, що мати при собі рукавички - не обов'язково. В метро не будуть пускати тільки тих пасажирів, хто прийшов без маски.

Також повідомляється, що в підземці також повинні забезпечити санітарні відстані не менше 1,5 метра між пасажирами у чергах до каси та терміналів самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій. У разі скупчення пасажирів будуть обмежувати кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) з метою дотримання санітарних відстаней. У транспорті повинні інформувати пасажирів про встановлені протиепідемічні обмеження.

Подивитися розклад роботи Київського метрополітену можна на сайті.

З моменту відновлення роботи підземки пасажири будуть користуватися виключно електронним квитком. Платити за проїзд на турнікетах можна буде:

Kyiv Smart Card;

карткою метро (до 31.03.2021)

безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

мобільним додатком Kyiv Smart City;

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Нагадаємо, що раніше у КМДА назвали умову, при якій метро у Києві може не відкритися 25 травня. Якщо ситуація з рівнем захворюваності коронавірусом не погіршиться, то комісія не буде проводити окреме засідання з питання відновлення роботи метро.

Як повідомляло РБК-Україна, питання відкриття метро в столиці має вирішитися 25 травня. Це буде залежати від показника інцидентності, який станом на сьогодні вже дозволяє відкрити метро.