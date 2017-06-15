Международную Букеровскую премию получил израильский писатель

Победителем литературной Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize) в 2017 году стал израильский писатель Давид Гроссман за роман "Конь входит в бар" (A Horse Walks Into a Bar), сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.

Роман переведен Джессикой Коэн и опубликован в Великобритании Джонатаном Кейпом.

За лучшую мировую художественную литературу в переводе, за которую вручается Международная Букеровская премия, присуждается автору и переводчику 25 тыс. фунтов стерлингов. Они также получили еще 1 тыс. фунтов стерлингов за то, что попали в шорт-лист.

Д.Гроссман - популярный израильский писатель, автор художественной, научно- популярной и детской литературы, произведения которого переведены на 36 языков. Он был лауреатом многочисленных мировых наград.

Его роман был выбран лучшим из 126 книг группой из пяти судей.

Напомним, американский писатель П.Битти стал лауреатом Букеровской премии.