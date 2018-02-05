Международный олимпийский комитет не допустил 15 оправданных россиян к Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет решил не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан 13 российских спортсменов и двух тренеров, которых ранее оправдал спортивный арбитраж.



Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В частности, сообщается, что случай каждого спортсмена рассматривался отдельно.

Однако, несмотря на решение суда, комитет на основе определенных данных сомневается в честности и допинговой "чистоте" российских спортсменов.

"Дополнительная информация включает в себя данные из фармацевтических баз, следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования показателями стероидов и другую конфиденциальную информацию, предоставленную Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в сообщении МОК.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря МОК принял решение, которым запретил российским спортсменам выступать под флагом России на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея).

Согласно информации, причиной запрета стала программа употребление допинга, поддерживаемая российским государством, факт действия которой в 2012-2015 годах Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает доказанным.

Также МОК приостановил членство в организации Национального олимпийского комитета России.

МОК решил не накладывать полный запрет на участие россиян в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, делегировав это решение международным федерациям по отдельным видам спорта.

На этот раз МОК ужесточил требования, поскольку наиболее серьезные обвинения против России связаны с проведением зимних Игр 2014 года в Сочи. Ранее около 25 российских спортсменов были лишены права выступить на Олимпиаде в Южной Корее, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.