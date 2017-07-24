MH17: СМИ проехали по маршруту российского Бука

Журналисты нашли места, по которым проезжал комплекс, как следует из опубликованных следователями видео.

Журналисты Радио Свободы из проекта Донбасс.Реалии повторили маршрут ЗРК Бук, из которого, как утверждает международное следствие, был подбит малайзийский лайнер MH17.

Они проехали по Макеевскому шоссе, по которому везли Бук, как следует из видеозаписи, опубликованной Международной следственной группой.

Журналисты нашли знаки и билборды, которые, по их мнению, указывают на то, что в день катастрофы Бук был в подконтрольной сепаратистам Макеевке.

"Белые маркировки на борту Бука и повреждения на резиновой защите гусеницы идентичны тем, которые была на установке, снятой в России", - рассказывает аналитик Bellingcat Арик Толер.

Затем корреспонденты Радио Свободы отправились в города Зугрэс и Торез. Затем Бук отправился через город Снежное в поселок Первомайский, откуда и бул произведет запуск, говорят следователи.

Ранее Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала новое фото, которое подтверждает, что рейс МН17 сбили из российского Бука.