Ми отримали духовну перемогу над Москвою і пишаємося нашим військом - Патріарх Філарет

На урочистостях, що відбувають в ці миті на Софійській площі у Києві, Патріарх Філарет привітав українців зі святом Покрови і захисника Вітчизни.Як повідомляє "Релігійно-інформаційна служба України", у промові Патріарх Філарет говорив про духовну перемогу над Москвою.

"Це епохальна перемога, яку ми отримали протягом тисяча тридцяти років існування Православної Церкви на нашій землі. Нарешті Господь створив умови такі, що іншого шляху як дарувати Україні автокефалію немає. Ми вдячні Патріарху Варфоломію за його мужність і протистояння козням Москви. Завдяки його мудрості і силі волі ми маємо автокефальну українську Церкву. Але не тільки Президент працював у цьому напрямку. Вся Україна боролася за автокефалію. Ми, незважаючи на протидію Москви, стояли за автокефалію. Без незалежної України незалежної Церкви не може бути, як і держави.

Помісна незалежна українська Церква буде служити українському народу.

Патріотичні Церкви підтримали нашу армію, і сьогодні ми нею пишаємося. Вона боєздатна і може захистити нашу землю. В Москві переполох. Збирають раду безпеки через нашу автокефалію.

Нині ми ще не з'єднані. Різні, а тепер маємо стати єдиними - однією силою і однією Церквою. Ми досягнемо об'єднання всіх православних Церков в одну, незважаючи на усі протидії. Але нехай вороги наші знають, що ми переможемо і створимо одну українську Православну Церкву. На чолі з Київським Патріархом. Саме з Патріархом, а не митрополитом. Україна достойна мати свою Патріарха. Іншого ми не хочемо знати.

Ми покладаємо і душу, і тіло за нашу свободу, бо з нами Бог і правда", - завершив промову Патріарх Філарет.