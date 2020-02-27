МИД подтвердил госпитализацию украинки в Италии

Министерство иностранных дел подтвердило заражения украинки коронавирусом в Италии, пишет УНН в четверг, 27 февраля.

Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, гражданка Украины находится в инфекционном отделении больницы Котуньо в Неаполе. Состояние ее - не критическое, родственников гражданки, которых она посещала, перевели на карантин.

"В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух - украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой Спалланцани в Риме", - сообщил Погорельцев.

Генеральное консульство Украины в Неаполе в контакте с местным штабом, добавил дипломат.

По данным газеты La Repubblica, число инфицированных коронавирусом в Италии возросло до 474 человек.