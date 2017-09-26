МИД предупреждает украинцев об активизации вулкана на острове Бали

Министерство иностранных дел Украины предупреждает граждан о сейсмической активности на острове Бали (Индонезия) и активизации вулкана Агунг, передает пресс-служба МИД.

"В связи с активизацией вулкана Агунг (район Карангасем, провинция Бали, Индонезия) МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить восточную часть острова Бали, где наблюдается сейсмическая и вулканическая опасность, воздерживаться от приближения к указанному объекту на расстояние менее 12 км", - сказано в сообщении.

Также министерство призывает украинцев проявлять повышенное внимание и осторожность во время пребывания в этом районе, внимательно следить за сообщениями компетентных органов и местных служб по развитию ситуации, в том числе - в отношении ее влияния на расписание движения авиационного транспорта, которое может претерпевать изменения.

Напомним, 25 сентября на Бали зафиксированы 560 вулканических землетрясений. Более 57 тысяч человек эвакуировали из зоны вблизи вулкана Агунг в связи с опасностью его извержения.