МИД советует украинцам пока не ехать в Египет

В Египте продлили чрезвычайное положение, продолжается антитеррористическая операция, отметили в Министерстве иностранных дел

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам при планировании поездок в Египет учитывать режим чрезвычайного положения в стране и проведение антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Парламент Арабской Республики Египет в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах", - отметили в пресс-службе.

В МИД напомнили, что Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию Синай-2018 в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

«Гражданам, находящимся в Египте, категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на западе от долины реки Нил», - уточнили в ведомстве.

С 3 декабря 2017 года работает система выдачи электронных виз для въезда в Египет как альтернативы визам, которые также могут быть приобретены в пунктах пропуска через государственную границу Египта.