МИД: В России пребывают 17 незаконно задержанных украинцев

В Российской Федерации пребывают 17 незаконно задержанных граждан Украины. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает корреспондент ЛІГА.net.

"По состоянию на сегодня в Российской Федерации находятся, по нашей информации, 17 граждан Украины, которые незаконно удерживаются, незаконно арестованы по сфабрикованным политическим обвинениям", - сказала она, отметив, что речь идет о Романе Сущенко, Евгении Панове, Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Станиславе Клыхе, Николаю Карпюку и других.

По данным МИД, в оккупированном Крыму на сегодня под арестом незаконно удерживаются 17 граждан Украины.

Ранее вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что страна-агрессор Россия считает, что украинские заложники в РФ не имеют отношения к минскому процессу.