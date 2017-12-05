Миграционная служба в третий раз отказала в гражданстве россиянке, воевавшей за Украину

Государственная миграционная служба отказала в предоставлении гражданства участнице АТО гражданке РФ Юлии Тополе.

"Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию! Это требование украинской миграционной службы. В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ", - написала она в фейсбуке.

Юлия объяснила, что с самого начала войны, с лета 2014 года, она служила в батальоне "Айдар", недавно закончила службу в 58-й бригаде. Сначала была штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганскую область. Затем занималась аэроразведкой.

По ее словам, депутатские запросы, представления на имя президента от министра не помогли разрешить ситуацию с получением гражданства.

"Мне не дают гражданство. Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости... В России меня разыскивает ФСБ. За то, что я приехала добровольцем противодействовать российской оккупации", - добавила Толопа.

Как сообщалось, Юлия Толопа имеет статус участника боевых действий, который оформила в 2016-м. Ее дочь является гражданкой Украины. В начале декабря 2016-го боец "Айдара" Юлия "Валькирия" Толопа в кулуарах Рады облила соком народного депутата Олега Ляшко. Она обвинила Ляшко в том, что он сделал ее "врагом России" летом 2014 года, засветив на камеру. Тогда он пообещал добиться для нее гражданства Украины, но так этого и не сделал.