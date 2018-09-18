Михайлово чудо: история и традиции, приметы праздника

19 сентября православный праздник Чудо Архангела Михаила в Хонех.

В этот день следует следить за своей речью, ведь Архангел Михаил борец с ересь и злом, защитник веры.

История

При целебным источнике в городе Колоссы (Хонех)Архипп Херотопский построил храм и 60 лет служил пономарем. Озлобленные язычники решили убить Архиппа, уничтожив храм. Когда они соединили в один поток две горные реки и направили его на храм, Архипп начал молиться архангелу Михаилу: ангел услышал эти молитвы. Михаил явился в храме и ударив жезлом по горе, от чего открылась расселину, куда направилась вода.

Пост

В этот день соблюдают пост. Употребляют горячую пищу без растительного масла. Можно приготовить кашу, салат, спечь пирожки. Остатки еды за традицией отдают нуждающиеся.

Работа

В этот день запрещен любой труд, особенно по собственному желанию. Если отложить или перенести дела нет возможности, то стоит закончить их до обеда.

Традиции

В этот праздник организуются "сходки" ("братчины") - выяснение отношений между родственниками и соседями. Если есть разногласия и споры, то требуется найти решение. Необходимо забыть ссоры и простить затаенные обиды. Обязательные условия ритуала - объятия и братания. По его завершению накрывается общий стол, на который каждый приносит блюдо. Люди молятся архангелу Михаилу об исцелении от лихорадки.

Приметы

Нельзя мыть голову, ведь можно "смыть разум".

Стоить обратить внимание на осину: если листья с этого деревья осыпается лицом "вниз", зима будет теплой, а наоборот - холодной.

Если с утра есть иней, то зима обещает быть снежной.

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