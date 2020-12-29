Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні

Національна поліція заявила, що колишньому президентові ТОВ "Укрбуд Девелопмент" і екснардепу Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні юриста з Києва та вимаганні. Також зранку 29 грудня слідчі провели обшуки вдома у Микитася.

Про підозру Микитасю йдеться на сайті Нацполіції. Ім'я екснардепа у повідомленні не називається, однак фігурує у відеоролику, прикріпленому до публікації. Інформацію щодо обшуків Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах.

"Були слідчі дії", - підтвердив співрозмовник Суспільного.

Водночас у правоохоронних органах не назвали речі, які були вилучені вдома у Микитася, оскільки це є "таємницею досудового розслідування".

Згідно з інформацією на сайті поліції, у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

"У ході слідства поліцейські з'ясували всі деталі викрадення. Замовником виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором - лідер злочинного угруповання, який нині знаходиться під вартою за скоєння вбивства", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, викрадення юриста фірми, що надавала юридичні послуги замовникові та його компанії, було ретельно сплановано, а підготовка до злочину проходила у кілька етапів: отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці-члени транснаціонального угрупованняобманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів.

Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою - замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

Нині Микитасю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу, слідчі дії тривають.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму 81 мільйоні гривень. Зокрема, ще на початку 2000-х років його компанія-забудовник отримала земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, в обмін на 50 квартир і 30 паркомісць у новозбудованому ЖК для Нацгвардії. Проте у 2016-2017 роках Нацгвардія і компанія-забудовник підписали додатковий договір, згідно з яким військові отримали 65 квартир у будинку, але не у центрі столиці, а на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 млн грн менша за ту, в яку оцінили квартири, що їх мала отримати Нацгвардія.

4 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень. 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень.

25 жовтня 2019 року за екснардепа внесли заставу, а 24 грудня йому продовжили запобіжний захід до 14 лютого 2020 року.

1 грудня детективи НАБУ повідомили про підозру у вчиненні нового злочину Микитасю. Він підозрюється у наданні хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Вищий антикорупційний суд продовжив домашній арешт Микитасю. Йому заборонено залишати житло у нічний час із 23:00 до 07:00.

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