Министр обороны пообещал отменить обязательный призыв

В Украине хотят отменить обязательный призыв в армию и перевести Вооруженные силы на стандарты НАТО. С такой инициативой выступил министр обороны Андрей Загороднюк, назначенный на должность по предложению Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает ТСН.

"Это моя персональная цель. Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв", - заявил он.

"И это позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное - что каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - рассказал Загороднюк.

Министр добавил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Ранее сообщалось, что отмена призыва в армию может стать инструментом, который должен вернуть призывную молодежь в Украину.