Минкульт добавил в "черный список" итальянского певца Аль Бано

Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи) в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ Минкульта.

От 6 марта этого года 75-летний певец Аль Бано, известный своими теплыми заявлениями о Владимире Путине и оправданием российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, считается угрозай для украинской безопасности.

Как отмечало издание Diretta News, певец в 2014 году заявлял, что "Путин прав" насчет захвата Крыма и Донбасса, поскольку они "были и являются частью России".

"Сепаратисты просят помощи: если народ хочет оторваться от какого-либо государства, то почему бы и нет? ... Не удивительно, что в Крыму был проведен референдум, потому что 90% хотели остаться с Россией", - заявлял Аль Бано.

Певец также сравнил Крым с полуостровом Истрия, который разделен между Хорватией и Словенией, однако является "итальянской землей".

Минкульт отмечает, что в соответствии с изменениями закона "О кинематографии" Госкино отказывает в удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, если в них снимаются лица из указанного списка. Как известно, Аль Бано снялся в ряде итальянского кино.

Сейчас УНН уточняет, какие последствия ожидают итальянского певца в результате внесения в список лиц, представляющих угрозу безопасности Украины.