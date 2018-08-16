Минкульт обновил перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности

В список добавили трех российских писателей и историка.

Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ расширило перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Согласно обновленному списку от 15 августа, в перечень добавили еще четверых деятелей российской культуры, увеличив его до 138 человек. В обновленном перечне - уроженец Одессы, писатель и политолог Лев Вершинин, а также писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Напомним, что перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, что в феврале прошлого года СБУ открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Прилепин был заместителем командира одного из батальонов террористической группировки "ДНР". Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко присваивал ему так называемые "воинские звания".