Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата Украина Все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли к Православной церкви Украины

Несмотря на то, что Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата, данная религиозная организация прекратила свою деятельность после объединения в единую православную церковь Украины. Соответствующее заявление сделали в Министерстве культуры.

В Министерстве отметили, что УПЦ КП прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ, а все функции уставных органов бывшего УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ, которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились под Киевским патриархатом.

"Священный Синод Украинской православной церкви(Православной церкви Украины), как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Православной церкви Украины", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - говорится в заявлении Минкульта.

В ведомстве предупредили, что любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким названием и после поместного Объединительного собора, состоявшегося 15 декабря 2018, могут быть интерпретированы, как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц - государственных регистраторов Министерства культуры Украины. Такие действия будут наказываться по закону.

Как сообщали новости "Сегодня", Киевский патриархат отменил Томос и отказался признавать Епифания главой. Участники собора Украинской православной церкви Киевского патриархата отменили постановления проходившего 15 декабря 2018 года Архиерейского собора, на котором собственно и приняли решение об объединении Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви.

В свою очередь появилась реакция ПЦУ на отмену Томоса Киевским патриархатом. В заявлении единой церкви говорится, что Филарета не станут отлучать от объединенной церкви, но будут считать, что он из нее вышел.