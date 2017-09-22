Минобороны объявило демобилизацию военнослужащих срочной службы

Министерство обороны объявило о демобилизации военнослужащих срочной службы.

Соответствующий приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года" подписал министр Полторак в соответствии с указом президента Украины.

Как проинформировало Минобороны, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:

- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017;

- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.

В январел президент Порошенко подписал закон об изменении порядка прохождения воинской службы.

Еще раньше ВРУ разрешила увольнение военнослужащих, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода и отслужили не менее 24 месяцев.

Trust.UA

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