Минобороны объявило демобилизацию военнослужащих срочной службы

Министерство обороны объявило о демобилизации военнослужащих срочной службы.
Соответствующий приказ от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года" подписал министр Полторак в соответствии с указом президента Украины.
Как проинформировало Минобороны, со срочной службы будут уволены военнослужащие, отслужившие установленный срок, в последующие сроки:
- военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования специалист или магистр - в октябре-ноябре 2017;
- другие военнослужащие срочной службы - в октябре-декабре 2017 года.
В январел президент Порошенко подписал закон об изменении порядка прохождения воинской службы.
Еще раньше ВРУ разрешила увольнение военнослужащих, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода и отслужили не менее 24 месяцев.
Trust.UA
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