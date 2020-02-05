Минобороны разъяснило правила призыва 18-летних юношей

Министерство обороны разослало в регионы письма с рекомендациями, как рассматривать вопросы о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам.

Об этом написал в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк.

"Вчера от Минобороны направлено разъяснительные письма во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам, - объяснил министр.

По его словам, призыв 18-летних и отсрочка предусмотрены законом "О воинской обязанности и военной службе".

Загороднюк объяснил, если у призывников этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, то их примут в ряды ВСУ и других военных формирований. Но это, по словам министра, будет происходить только с их письменного согласия.

На время проведения призывных кампаний Минобороны обещает организовать предоставление консультаций.

Напомним, президент подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.