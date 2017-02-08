Минобороны Украины подтвердило смерть Гиви

Министерство обороны Украины располагает информацией о гибели боевика Михаила Толстых (позывной Гиви) и подтверждает его смерть. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Сегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых по кличке Гиви. Так называемый полковник незаконного бандформирования так называемого Сомали", – сказал Мотузяник.

Он напомнил, что Михаил Толстых еще с весны 2014 активно участвовал в боевых действиях против ВСУ и стал "одним из так называемых пиар-героев боевиков и российской пропаганды".

"В последнее время бандформирование Сомали понесло тяжелые потери в следствие авантюрных и бессмысленных атак на украинские позиции под Авдеевкой… У Михаила Толстых было немало врагов. И сегодня многомесячная извилистая кровавая тропинка боевика закономерно оборвалась", – резюмировал Мотузяник.

Как сообщал Корреспондент.net, cегодня утром в Макеевке был убит Михаил Толстых (Гиви). Его взорвали в собственном рабочем кабинете.

Для этого неизвестные применили реактивный огнемет Шмель. В результате взрыва были повреждены все этажи здания, в котором находился Гиви.

В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к убийству Михаила Толстых.

