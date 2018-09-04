Минобразования разработало новые условия приема в вузы на 2019 год

Министерство образования и науки Украины разработало новые условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год и предлагает их к общественному обсуждению. Приказ "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов по вопросам приема на обучение в учреждения высшего образования" был опубликован на сайте ведомства.

Так, конкурсный отбор для получения степени высшего образования осуществляется по результатам вступительных экзаменов: для поступления на первый курс на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) - в форме внешнего независимого оценивания, творческих зачетов, творческих конкурсов, вступительных экзаменов или собеседования.

В 2019 году принимаются сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок английского, французского, немецкого и испанского языков. Если в качестве конкурсного предмета установлен иностранный язык, абитуриент имеет право подавать оценку из сертификатов 2018 и 2019 годов по одному из иностранных языков по собственному усмотрению.

Также предполагается, что основная часть вступительной компании должна стать короче. На бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за девять дней до начала подачи заявлений - 1 июля, а прием заявлений и документов на бюджет будет проходить с 10 до 22 июля. В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт.

В условиях Минобразования предусмотрено, что творческие конкурсы проводятся в несколько сессий с 16 марта до 15 мая включительно, в период с 1 по 22 июля могут проводиться дополнительные сессии творческих конкурсов для абитуриентов, поступающих на места за средства физических и/или юридических лиц. Вступительные экзамены проводятся с 17 до 22 июля включительно, собеседования проводятся с 17 до 19 июля включительно.

Отмечается, что с 2019 года в первую очередь будут зачислять тех абитуриентов, поступающих в медицинские и педагогические вузы, которые захотят работать в селах и заключат соглашение об отработке не менее трех лет в селе или поселке городского типа.

Кроме того, в следующем году минимальные значения количества баллов из вступительных экзаменов не могут быть ниже 150 баллов: для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Фармация, промышленная фармация", "Педиатрия", "Охрана здоровья" второго и третьего конкурсных предметов; для специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование" и "Международные отношения" первого и второго конкурсных предметов.

Согласно документу, льготы распространяются не только на детей участников антитеррористической операции/операции объединенных сил на востоке Украины, а на всех детей участников боевых действий, в том числе и на территории других государств.

Для поступления в магистратуру увеличат перечень специальностей, на которые надо будет сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. Планируется добавить специальности "Музееведение, памятниковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело", а также все специальности отрасли знаний "Богословие", "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование".

Предполагается также набор абитуриентов на младшего бакалавра с двумя сертификатами ВНО. Однако чтобы защитить бюджетные места на младшего специалиста, по которому последний набор в системе высшего образования будет в следующем году, вступление на младшего бакалавра будет только на небюджетные конкурсные предложения.

Кроме этого, для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста по специальности "Экономика" и специальностям отрасли знаний "Управление и администрирование" надо будет подавать сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе. Для поступления на базе младшего специалиста на бакалавра или магистра медицинского направления обязательным будет сертификат о сдаче экзамена Крок М.