Минобразования Украины аннулировало лицензии университетов Крыма и некоторых районов Донбасса

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, которые остались в аннексированном Россией Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

В частности, в Крыму лицензии были лишены: Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Керченский государственный морской технологический университет, а также еще 16 государственных и коммунальных вузов І-ІV уровней аккредитации и 6 частных вузов І-ІV уровней аккредитации.

Ранее аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала Минобразования аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не перемещены на подконтрольную территорию.

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.