Минобразования уведомило учебные заведения о карантине

Украинские учебные заведения официально уведомлены о карантине с 12 марта до 3 апреля в связи с распространением коронавируса Covid-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает "ДС".

В обнародованном письме министерства говорится, что сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине.

Объявленный правительством карантин предусматривает запрет посещения всех учебных заведений - от дошкольных до последипломных - независимо от формы собственности и сферы управления.

МОН рекомендует учебным заведениям: отказаться от проведения пробного внешнего независимого оценивания, олимпиад, соревнований, конкурсов, выставок; не направлять студентов и сотрудников в страны с высокой степенью риска заражения; распространять информацию о профилактике болезни COVID-19 и действиях в случае заражения; организовать занятия с помощью дистанционных технологий и решить, как догонять учебный план после нормализации эпидемической ситуации; перевести сотрудников на дистанционную работу; обеспечить профилактику болезни; выделить в общежитиях места для изоляции людей с признаками ОРВИ; выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий; ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз.

Напомним, 11 марта Кабинет министров принял официальное решение о введении карантина в связи с угрозой эпидемии коронавируса Covid-19: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые собрания более 200 человек.