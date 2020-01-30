Минсоцполитики отследит фальшивые больничные онлайн

Электронный документооборот поможет найти псевдосправки о болезни.

С 1 апреля в Украине появится электронный больничный. Он позволит экономить от одного до пяти миллиардов гривен ежегодно, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

Как это будет работать

Больничный заверяется электронной цифровой подписью, чтобы врач нес персональную ответственность за него. Электронный документооборот позволит выяснить, подготовил ли справку профильный врач. Министру известны случаи, когда медики выдавали документы о болезни, которые не соответствовали профилю специалиста. Это потенциальный коррупционный риск.

В Минсоцполитики рассчитывают, что электронный больничный поможет бороться и отслеживать "схемы", когда якобы на больничный идет половина сотрудников предприятия. Однако по факту они продолжают работать, получая выплаты из Фонда социального страхования.

IT обозрение

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